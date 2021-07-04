Рух выиграл у Волыни в спарринге

В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» провел контрольный матч с луцкой «Волынью».
Команда Ивана Федыка обыграла луцкий клуб, выступающий в Первой лиге Украины, со счетом 2:1.
Контрольный матч
«Рух» – «Волынь» – 2:1
Голы: Притула (36), Борячук (55) – Сад (1)
В следующем спарринге «Рух» сыграет 10 июля против тернопольской «Нивы».
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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