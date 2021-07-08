Два ассиста Булецы. Заря выиграла в контрольном матче

«Заря» на сборе в Турции провела очередной контрольный матч. Команда Виктора Скрипника обыграла «Протелер» со счетом 2:1.
Забивали Имереков и Шахаб, а две результативные передачи сделал новичок Сергей Булеца.
Заря - Пролетер 2:1
Голы: Имереков, 17, Шахаб, 90
«Заря»: 73. Никита Шевченко (к), 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 25. Александр Гладкий (9. Шахаб Захедитабар, 77), 28. Артём Громов, 90. Максим Имереков, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев (7. Аллахъяр Сайядманеш, 72), 10. Дмитрий Хомченовский, 23. Егор Назарина, 15. Виталий Вернидуб
Источник — ФК Заря
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