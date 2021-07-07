Заря — Пролетер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 8 июля, луганская «Заря» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет сербский «Пролетер».
Прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Заря
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