Луганская «Заря» в товарищеском поединке обыграла сербский «Пролетер» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Пролетер» — 2:1
Голы: Имереков, 17, Шахаб, 90 — ?
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Источник — ФК Заря
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