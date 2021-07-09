Заря
2 : 1
Пролетер
08.07.2021, FT

Заря — Пролетер — 2:1. Видео голов и обзор матча

Луганская команда одержала победу в товарищеском поединке

  • 09.07.2021 11:56
  • 295 просмотров
  • 1 комментарий
Заря — Пролетер — 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» в товарищеском поединке обыграла сербский «Пролетер» со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Заря» — «Пролетер» — 2:1
Голы: Имереков, 17, Шахаб, 90 — ?

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 09.07.2021 13:03
    0
    Зачёт.
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 09.07.2021 13:03
    0
    Зачёт.
    Ссылка
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