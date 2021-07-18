Львов
1 : 0
Нива Т
17.07.2021, FT

Львов завершил сборы победой над Нивой из Тернополя

В 1-м туре УПЛ «Львов» встретится с «Мариуполем»

  • 18.07.2021 19:42
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Львов завершил сборы победой над Нивой из Тернополя
© ПФК Львов

В заключительном спарринге накануне старта нового сезона «Львов» победил тернопольскую «Ниву» (1:0).

Старт встречи трудно назвать оживленным: жара «30+» не давала играть в полную. Голевых возможностей не было: команды почти не оставляли свободных зон у ворот. «Львов» на правах номинального хозяина и команды выше по рангу владел мячом и контролировал ситуацию на поле. Такое преимущество, правда, в забитый гол не конвертировалась.

Несколько достойных моментов все же было. В частности, момент Нича, когда нападающий не сумел оперативно сориентироваться во вратарской зоне «Нивы». Также был полумомент Шины. Бразилец выполнял прострел-удар вдоль линии ворот, но мяч в сетке так и не оказался. Команды ушли отдыхать, не открыв счет.

После разговоров в перерыве с наставником Анатолием Бессмертным «сине-золотые львы» впереди стали действовать более активно. Фране бил штрафной. Полузащитник филигранно исполнил удар с 20 метров и попал в перекладину. На подборе первыми были игроки из Тернополя.

«Львов» продолжал давить. Единственный гол случился на 89 минуте. Ренан хладнокровно замкнул передачу с фланга. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток.

Следующий поединок львовян будет уже официальным. В 1-м туре УПЛ «Львов» встретится с «Мариуполем». Игра состоится в пятницу, 23 июля в 19:30 на стадионе «Арена Львов».

Товарищеский матч

17 июля, Львов, стадион «Сокол»

«Львов» – «Нива» Тернополь – 1:0

Гол: Ренан, 89.

«Львов», 1 тайм: Костик, Бусько, Романчук, Довгий (к), Якимец, Фране, Брикнер, Шина, игрок на просмотре, Эрнест, Ныч.

«Львов», 2 тайм: Костик, Зозуля, Романчук (игрок на просмотре, 60), Довгий (к), Якимец (игрок на просмотре, 60), Фране, Брикнер (Крушинский, 60), Шина (Ременяк, 60), Эрнест, Ныч (игрок на просмотре, 60), Ренан.

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Источник — ФК Львов

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.07.2021 20:28
    0
    Тільки Львів !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 18.07.2021 20:28
    0
    Тільки Львів !
    Ссылка
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