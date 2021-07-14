Ингулец сыграл вничью с клубом из Северной Македонии

14 июля «Ингулец» сыграл свой очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Болгарии.
Соперником был клуб «Македония Герче Петров» из города Скопье, который занял 4-е место в прошлом сезоне македонской Лиги 1.
Встреча завершилась вничью 1:1. Команда УПЛ в борьбе не смогла дожать соперника и снова сыграла вничью (1:1).
Перед началом нового сезона «Ингулец» проведет еще один контрольный матч, а уже через 10 дней состоится поединок против донецкого «Шахтера».
Товарищеский матч
14 июля, Болгария
«Ингулец» Петрово – «Македония Герче Петров» (Скопье) – 1:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.