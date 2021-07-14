Ингулец
1 : 1
Македония ГП
14.07.2021, FT

Ингулец сыграл вничью с клубом из Северной Македонии

Соперником был клуб «Македония Герче Петров» из города Скопье

  • 14.07.2021 21:23
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Ингулец сыграл вничью с клубом из Северной Македонии
© ФК Ингулец Петрово

14 июля «Ингулец» сыграл свой очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Болгарии.

Соперником был клуб «Македония Герче Петров» из города Скопье, который занял 4-е место в прошлом сезоне македонской Лиги 1.

Встреча завершилась вничью 1:1. Команда УПЛ в борьбе не смогла дожать соперника и снова сыграла вничью (1:1).

Перед началом нового сезона «Ингулец» проведет еще один контрольный матч, а уже через 10 дней состоится поединок против донецкого «Шахтера».

Товарищеский матч

14 июля, Болгария

«Ингулец» Петрово – «Македония Герче Петров» (Скопье) – 1:1

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Источник — Sport.ua

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