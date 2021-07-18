Днепр-1
0 : 1
Заря
18.07.2021, FT

Шахаб решает. Заря переиграла Днепр-1 в спарринге за неделю до старта УПЛ

Финальная товарищеская встреча команд состоялась на «Днепр-Арене»

  • 18.07.2021 21:19
  • 1746 просмотров
  • 2 комментария
Шахаб решает. Заря переиграла Днепр-1 в спарринге за неделю до старта УПЛ
© ФК Заря Луганск

Команды УПЛ провели финальный товарищеский матч в летнее межсезонье. Луганская «Заря» на выезде переиграла СК «Днепр-1» со счетом 1:0. Встреча состоялась на «Днепр-Арене».

Стремительная атака принесла луганчанам успех на 40-й минуте. Мяч подхватил Шахаб, вышел один на один с голкипером и безукоризненно его переиграл. Результативную передачу на свой счет записал Сергей Булеца.

Товарищеский матч

18 июля, Днепр, «Днепр-Арена»

«Днепр-1» – «Заря» Луганск – 0:1

Гол: Шахаб, 40.

«Днепр-1»: Евгений Паст, Александр Сваток, Сергей Логинов, Владимир Адамюк, Валерий Лучкевич, Франсиско Ди Франко, Невен Джурасек, Никита Кравченко, Александр Назаренко, Игорь Когут, Назарий Русин.

«Заря»: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Агрон Руфати, Максим Имереков, Жуниньо, Ловро Цвек, Егор Назарина, Сергей Булеца (Максим Лунёв, 78), Артем Громов, Аллахъяр Сайядманеш (Кристиан, 78), Шахаб Захеди (Рэймонд Овусу, 78).

Запас: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Владислав Емец, Денис Янаков, Ярослав Кисиль, Денис Нагнойный.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    DSH88
    online
      DSH88, 18.07.2021 22:01
    0
    Игра была равна ..
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 18.07.2021 21:39
    0
    Только в Украине дают желтую карточку за падение в штрафной, даже если игрок и не выпрашивает пенальти.
    В Европе судья просто говорит "не верю" и матч продолжается.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 18.07.2021 22:01
    0
    Игра была равна ..
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 18.07.2021 21:39
    0
    Только в Украине дают желтую карточку за падение в штрафной, даже если игрок и не выпрашивает пенальти.
    В Европе судья просто говорит "не верю" и матч продолжается.
    Ссылка
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