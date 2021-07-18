Сегодня, 18 июля, клубы УПЛ проведут очередной спарринг в рамках подготовки к сезону. «Днепр-1» сыграет «Зарей». Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».
Встреча начнется в 19:00 по Киеву.
Днепр-1 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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