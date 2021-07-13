Заря и Днепр-1 договорились о переносе контрольного матча

«Заря» вскоре сыграет товарищеский матч с «Днепром-1».
Пресс-служба луганского клуба отмечает, что игра состоится 18 июля в 19:00. Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».
Изначально планировалось, что матч проведут 17 июля.
Напомним, что сезон УПЛ стартует 23 июля. В первом туре чемпионата «Заря» 25 июля сыграет с «Александрией», а «Днепр-1» 26 июля встретится с «Ворсклой».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.