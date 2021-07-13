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18.07.2021 19:00

Заря и Днепр-1 договорились о переносе контрольного матча

18 июля клубы УПЛ проведут последнюю игру перед стартом сезона

  • 13.07.2021 04:15
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Заря и Днепр-1 договорились о переносе контрольного матча
© ФК Заря Луганск

«Заря» вскоре сыграет товарищеский матч с «Днепром-1».

Пресс-служба луганского клуба отмечает, что игра состоится 18 июля в 19:00. Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Изначально планировалось, что матч проведут 17 июля.

Напомним, что сезон УПЛ стартует 23 июля. В первом туре чемпионата «Заря» 25 июля сыграет с «Александрией», а «Днепр-1» 26 июля встретится с «Ворсклой».

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Источник — ФК Заря

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