Днепр-1
0 : 1
Заря
18.07.2021, FT

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это были лучшие сборы за мои последние годы»

Наставник «Днепра-1» высказался о поражении от «Зари» в контрольном матче

  • 19.07.2021 07:47
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это были лучшие сборы за мои последние годы»
© scdnipro1.com.ua

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мыслями о контрольном матче с «Зарей» (0:1).

«Этим летом у нас все спарринги очень квалифицированные «Ворскла», «Александрия», «Колос» и, вот, сегодня соперником была еврокоманда, которая доказала свой класс в напряженном боевом матче. В первом тайме они давлением, агрессией, прессингом создали много проблем. Они это делали не только с нами, но и с «Динамо», «Шахтером». Это их стиль, который получается очень удачно. Мы это претерпели. Несмотря на то, что они доминировали с мячом, не могу сказать, что до гола имели четкие моменты. Напротив, мы имели моменты на контратаках. Мы играли с пространством, а они играли с мячом. Допустили единую ошибку в центре поля, и они благодаря квалификации и мастерства реализовали это в гол. Это их козырь в ромбе. Если не перекрыть определенные зоны, они создают проблемы.

Думаю, что с сегодняшнего поединка мы можем многое взять. Когда их темп упал во втором тайме, и прессинг уже не тот, мы добрались до мяча, начали навязывать наши атаки. Появились моменты и после наших отборов. Матч получился напряженный, и может пойти в актив.

Команда готова и с нетерпением хочет начать чемпионат. Ждем еще пару футболистов, чтобы доукомплектоваться и сконцентрироваться окончательно в начале чемпионата. В Полтаве всегда трудно играть, команда также играет в еврокубках. Против них тоже был хороший спарринг... Могу сказать, что это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы. Будто играли в УПЛ уже. Возможно, нет такого психологического давления, но напряжение очень высоко. Такого количества единоборств не было, наверное, когда мы играли здесь с ними в конце чемпионата. Они не хотят уступать; мы тоже не убираем ножки. И это хорошо», - сказал Йовичевич.

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Источник — СК Днепр-1

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