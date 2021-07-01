Заря
22 : 0
01.07.2021, FT

Заря в спарринге забила 22 гола

Команда Виктора Скрипника провела веселый спарринг

  • 01.07.2021 18:50
  • 4590 просмотров
  • 14 комментариев
Заря в спарринге забила 22 гола
© zarya-lugansk.com

«Заря» на тренировочном сборе провела контрольный матч против команды «Макуспор», которая новый сезон проведет во втором дивизионе Турции.

И команда Виктора Скрипника сумела повеселиться, забив 22 гола. 20 мячей забили разные игроки, только Алефиренко оформил дубль.

Заря - Макуспор 22:0
Голы: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовский, 13, Цвек, 15, Кабаев, 19, Булеца, 22, Имереков, 34, Жуниньо, 39, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойный, 54, Кристиан, 57, Руфати, 59, Назарина, 68, Алибеков, 75, Емец, 76, Казаков, 79, Алефиренко, 84, 87, Янаков, 86

Состав в первом тайме: 73. Никита Шевченко (к), 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 44. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 90. Максим Имереков, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 10. Дмитрий Хомченовский, 9. Шахаб Захедитабар, 15. Виталий Вернидуб.

Состав во втором тайме: 1. Дмитрий Мацапура, 5. Агрон Руфати, 48. Максим Казаков, 21. Ахмед Алибеков, 23. Егор Назарина, 98. Денис Нагнойный, 19. Максим Хлань, 96. Данил Алефиренко, 18. Кристиан, 28. Артём Громов, 17. Владислав Емец.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 01.07.2021 19:54
    -1
    Они с параолимпийской сборной детсада играли?
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:40
    0
    BekXanov, 01.07.2021 19:27
    А что тут хорошего уже было понятно после 10-0 после первого тайма смотреть дальше как выносят 22 -0?Что смотреть?Где в этом адекватность?
    Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
    Опыт! Мы студентами с удовольствием играли против сборной своего факультета, хотя знали что проиграем.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 01.07.2021 19:32
    -1
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.07.2021 19:27
    0
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:11
    Тренер команды университета увидел своих парней в игре с командой из турнира УЕФА. Что тут дурного?
    А что тут хорошего уже было понятно после 10-0 после первого тайма смотреть дальше как выносят 22 -0?Что смотреть?Где в этом адекватность?
    Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 01.07.2021 19:26
    +1
    Александр Гайдар, 01.07.2021 18:57
    А еще ноут что у Шахтера соперники никчемные
    Вот где никчемность)
    Ты читать умеешь?
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 01.07.2021 19:21
    +4
    stopor2016, 01.07.2021 18:57
    Очень информативно для тренеров. Можно было против своих врачей и массажистов сыграть.
    Спаринг был запланирован с румынской командой,но они не приехали
    Ссылка
    Vladislav Budyachenko
    online
      Vladislav Budyachenko, 01.07.2021 19:19
    -1
    BekXanov, 01.07.2021 19:00
    Похоже тренер «Макуспор» ещё тот дурачок.
    Еще непонятно, кто из тренеров дурачок
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 01.07.2021 19:14
    0
    Ну дык третья сила ...
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:11
    +2
    BekXanov, 01.07.2021 19:00
    Похоже тренер «Макуспор» ещё тот дурачок.
    Тренер команды университета увидел своих парней в игре с командой из турнира УЕФА. Что тут дурного?
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:09
    0
    Молодцы, студенты. Подумаешь, щербет проиграли.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.07.2021 19:00
    -3
    Похоже тренер «Макуспор» ещё тот дурачок.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 01.07.2021 18:57
    -4
    А еще ноут что у Шахтера соперники никчемные
    Вот где никчемность)
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.07.2021 18:57
    +8
    Очень информативно для тренеров. Можно было против своих врачей и массажистов сыграть.
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 01.07.2021 18:51
    +8
    когда играешь в фифа на сложности "новичок" за топ-клуб против команды с половиной звезды
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.07.2021 18:57
    +8
    Очень информативно для тренеров. Можно было против своих врачей и массажистов сыграть.
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 01.07.2021 18:51
    +8
    когда играешь в фифа на сложности "новичок" за топ-клуб против команды с половиной звезды
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 01.07.2021 19:21
    +4
    stopor2016, 01.07.2021 18:57
    Очень информативно для тренеров. Можно было против своих врачей и массажистов сыграть.
    Спаринг был запланирован с румынской командой,но они не приехали
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:11
    +2
    BekXanov, 01.07.2021 19:00
    Похоже тренер «Макуспор» ещё тот дурачок.
    Тренер команды университета увидел своих парней в игре с командой из турнира УЕФА. Что тут дурного?
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 01.07.2021 19:26
    +1
    Александр Гайдар, 01.07.2021 18:57
    А еще ноут что у Шахтера соперники никчемные
    Вот где никчемность)
    Ты читать умеешь?
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:40
    0
    BekXanov, 01.07.2021 19:27
    А что тут хорошего уже было понятно после 10-0 после первого тайма смотреть дальше как выносят 22 -0?Что смотреть?Где в этом адекватность?
    Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
    Опыт! Мы студентами с удовольствием играли против сборной своего факультета, хотя знали что проиграем.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 01.07.2021 19:27
    0
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:11
    Тренер команды университета увидел своих парней в игре с командой из турнира УЕФА. Что тут дурного?
    А что тут хорошего уже было понятно после 10-0 после первого тайма смотреть дальше как выносят 22 -0?Что смотреть?Где в этом адекватность?
    Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 01.07.2021 19:14
    0
    Ну дык третья сила ...
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 19:09
    0
    Молодцы, студенты. Подумаешь, щербет проиграли.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности