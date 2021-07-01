Заря в спарринге забила 22 гола

«Заря» на тренировочном сборе провела контрольный матч против команды «Макуспор», которая новый сезон проведет во втором дивизионе Турции.
И команда Виктора Скрипника сумела повеселиться, забив 22 гола. 20 мячей забили разные игроки, только Алефиренко оформил дубль.
Заря - Макуспор 22:0
Голы: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовский, 13, Цвек, 15, Кабаев, 19, Булеца, 22, Имереков, 34, Жуниньо, 39, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойный, 54, Кристиан, 57, Руфати, 59, Назарина, 68, Алибеков, 75, Емец, 76, Казаков, 79, Алефиренко, 84, 87, Янаков, 86
Состав в первом тайме: 73. Никита Шевченко (к), 8. Сергей Булеца, 4. Ловро Цвек, 44. Денис Фаворов, 25. Александр Гладкий, 90. Максим Имереков, 6. Жуниньо, 22. Владислав Кабаев, 10. Дмитрий Хомченовский, 9. Шахаб Захедитабар, 15. Виталий Вернидуб.
Состав во втором тайме: 1. Дмитрий Мацапура, 5. Агрон Руфати, 48. Максим Казаков, 21. Ахмед Алибеков, 23. Егор Назарина, 98. Денис Нагнойный, 19. Максим Хлань, 96. Данил Алефиренко, 18. Кристиан, 28. Артём Громов, 17. Владислав Емец.
Источник — ФК Заря
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Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
Вот где никчемность)
Вот где никчемность)
Вот где никчемность)
Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
Против танка с пистолетом что в этом хорошего и адекватного не говоря поучительного?
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