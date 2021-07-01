У Зари сменился спарринг-партнер на сборах

Совместная тренировка, которая была запланирована у луганской «Зари» с румынским футбольным клубом «Металоглобус» не состоится.

Оперативно был найден новый соперник. 1 июля в 17:00 «Заря» проведет совместную тренировку с новым соперником. Им станет местная команда «Макуспор», которая с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.