У Зари сменился спарринг-партнер на сборах

Совместная тренировка, которая была запланирована у луганской «Зари» с румынским футбольным клубом «Металоглобус» не состоится.
Оперативно был найден новый соперник. 1 июля в 17:00 «Заря» проведет совместную тренировку с новым соперником. Им станет местная команда «Макуспор», которая с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.
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Источник — ФК Заря
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