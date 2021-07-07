Верес
0 : 1
Агробизнес
07.07.2021, FT

Верес проиграл Агробизнесу в своем третьем матче в межсезонье

Следующий поединок клуб из Ровно проведет против Карпат во Львове

  • 07.07.2021 23:39
  • 151 просмотр
  • 0 комментариев
Верес проиграл Агробизнесу в своем третьем матче в межсезонье
© ФК Верес

Ровенский Верес уступил Агробизнесу (0:1) в третьем контрольном матче летнего межсезонья.

В матче с Агробизнес главный тренер ровенчан Юрий Вирт провел эксперимент. Вместо привычных 4-4-2 красно-черные сыграли в формате 5-3-2, где брать Геннадий и Евгений Пасич выполняли роли латералей и фактически закрывали всю длину обоих флангов.

Верес больше контролировал мяч и первым создал голевой момент. Это Роман Гончаренко попытался повторить гол в ворота ВПК-Агро прямым ударом со штрафного - на этот раз мяч пролетел над перекладиной.

В середине тайма соперники обменялись не менее острыми моментами. Михаил Сергийчук, оказавшись тет-а-тет с голкипером Агробизнеса, проиграл тому дуэль. А нападающий номинальных гостей в похожей ситуации пробил мимо Артема Кичака и мимо рамки ворот.

Под занавес тайма реакцию голкипера команды с Волочиска проверил Михаил Шестаков плотным ударом с линии штрафной. А в следующей атаке Агробизнес забил. На 42-й минуте игры Геннадий Пасич не уследил за игроком команды соперника Иваном Когутом, и тот замкнул передачу вдоль линии ворот с левого фланга - 0:1.

После перерыва Верес продолжил владеть мячом, но извлечь из этого дивиденды снова не сумел. Агробизнес умело сушил игру и удержал победный счет.

Этот поединок стал для жителей Ровно третьим в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вирта сыграла вничью с Волынью - 0:0 и проиграла Львову - 1:2. Следующим спарринг-соперником ровенчан станут львовские Карпаты. Матч пройдет во Львове 10 июля.

Контрольный матч

7 июля 2021, Львов, стадион СКИФ

Верес - Агробизнес - 0: 1

Гол: И.Когут, 42.

Верес: Кичак - Г.Пасич (Тимофеенко, 63), Солдат (Савошко, 70), Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 72), Е.Пасич, Петько (Мельник, 46), Полюлях (Клец, 46), Кучеров, Сергийчук (Гегедош, 46), М.Шестаков (Гайдучик, 63).

Главный тренер: Юрий Вирт.

Предупреждение: Гайдучик, 65.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Верес

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности