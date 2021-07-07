Верес проиграл Агробизнесу в своем третьем матче в межсезонье

Ровенский Верес уступил Агробизнесу (0:1) в третьем контрольном матче летнего межсезонья.

В матче с Агробизнес главный тренер ровенчан Юрий Вирт провел эксперимент. Вместо привычных 4-4-2 красно-черные сыграли в формате 5-3-2, где брать Геннадий и Евгений Пасич выполняли роли латералей и фактически закрывали всю длину обоих флангов.

Верес больше контролировал мяч и первым создал голевой момент. Это Роман Гончаренко попытался повторить гол в ворота ВПК-Агро прямым ударом со штрафного - на этот раз мяч пролетел над перекладиной.

В середине тайма соперники обменялись не менее острыми моментами. Михаил Сергийчук, оказавшись тет-а-тет с голкипером Агробизнеса, проиграл тому дуэль. А нападающий номинальных гостей в похожей ситуации пробил мимо Артема Кичака и мимо рамки ворот.

Под занавес тайма реакцию голкипера команды с Волочиска проверил Михаил Шестаков плотным ударом с линии штрафной. А в следующей атаке Агробизнес забил. На 42-й минуте игры Геннадий Пасич не уследил за игроком команды соперника Иваном Когутом, и тот замкнул передачу вдоль линии ворот с левого фланга - 0:1.

После перерыва Верес продолжил владеть мячом, но извлечь из этого дивиденды снова не сумел. Агробизнес умело сушил игру и удержал победный счет.

Этот поединок стал для жителей Ровно третьим в летнее межсезонье. Ранее команда Юрия Вирта сыграла вничью с Волынью - 0:0 и проиграла Львову - 1:2. Следующим спарринг-соперником ровенчан станут львовские Карпаты. Матч пройдет во Львове 10 июля.

Контрольный матч

7 июля 2021, Львов, стадион СКИФ

Верес - Агробизнес - 0: 1

Гол: И.Когут, 42.

Верес: Кичак - Г.Пасич (Тимофеенко, 63), Солдат (Савошко, 70), Гончаренко, Немчанинов (Данилюк, 72), Е.Пасич, Петько (Мельник, 46), Полюлях (Клец, 46), Кучеров, Сергийчук (Гегедош, 46), М.Шестаков (Гайдучик, 63).

Главный тренер: Юрий Вирт.

Предупреждение: Гайдучик, 65.