Перед сбором в Болгарии Ингулец проведет два спарринга

16 июня «Ингулец» из Петрово начнет подготовку к новому сезону в УПЛ.
Первый сбор пройдет в Петрово, запланированы два спарринга: с «Александрией» (21 июня) и «Колосом» (25 июня).
С 2 по 17 июля подопечные Сергея Лавриненко будут тренироваться в Болгарии. 6 июля украинцы померяются силами в контрольном матче с ЦСКА (София).
Остальные спарринг-партнеры еще уточняются, но с большой долей вероятности это будут представители Болгарии, Румынии и Северной Македонии.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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