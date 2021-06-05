Перед сбором в Болгарии Ингулец проведет два спарринга

Команда Сергея Лавриненко сыграет с командами из УПЛ

  • 05.06.2021 08:59
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Перед сбором в Болгарии Ингулец проведет два спарринга
© ФК Ингулец

16 июня «Ингулец» из Петрово начнет подготовку к новому сезону в УПЛ.

Первый сбор пройдет в Петрово, запланированы два спарринга: с «Александрией» (21 июня) и «Колосом» (25 июня).

С 2 по 17 июля подопечные Сергея Лавриненко будут тренироваться в Болгарии. 6 июля украинцы померяются силами в контрольном матче с ЦСКА (София).

Остальные спарринг-партнеры еще уточняются, но с большой долей вероятности это будут представители Болгарии, Румынии и Северной Македонии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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