Ингулец сыграл вничью с Монтаной 1921

В третьем контрольном матче на учебно-тренировочных сборах «Ингулец» разошелся миром с «Монтаной 1921» — 2:2.
Два мяча в составе «Ингульца» забили Павел Полегенько и Александр Козак.
«Ингулец» — «Монтана» — 2:2
Голы: Полегенько, Козак
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Источник — ФК Ингулец
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