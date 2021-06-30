Ингулец дома обыграл Кривбасс в товарищеском матче

В товарищеском поединке клуб УПЛ «Ингулец» уверенно переиграл криворожский «Кривбасс», который будет играть в Первой лиге.
Команда Сергея Лавриненко выиграла матч со счетом 2:0. Один гол забил Владислав Шарай, новичок команды. Со знаком минус отличился Андрей Мостовой, который срезал мяч в свои ворота.
В планах «Ингульца» – учебно-тренировочные сборы в Болгарии с 2 по 17 июля, где команда проведет пять контрольных поединков.
Товарищеский матч
Петрово, 30 июня
«Ингулец» Петрово – «Кривбасс» Кривой Рог – 2:0
Голы: Шарай, 6, Мостовой, 33 (автогол).
Источник — Sport.ua
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