Ингулец дома обыграл Кривбасс в товарищеском матче

В товарищеском поединке клуб УПЛ «Ингулец» уверенно переиграл криворожский «Кривбасс», который будет играть в Первой лиге.

Команда Сергея Лавриненко выиграла матч со счетом 2:0. Один гол забил Владислав Шарай, новичок команды. Со знаком минус отличился Андрей Мостовой, который срезал мяч в свои ворота.

В планах «Ингульца» – учебно-тренировочные сборы в Болгарии с 2 по 17 июля, где команда проведет пять контрольных поединков.

Товарищеский матч

Петрово, 30 июня

«Ингулец» Петрово – «Кривбасс» Кривой Рог – 2:0

Голы: Шарай, 6, Мостовой, 33 (автогол).