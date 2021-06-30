В среду, 30 июня, состоится товарищеский матч между «Ингульцом» из Петрово и «Кривбассом» из Кривого Рога. Начало в 17:00.
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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