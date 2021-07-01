В среду, 30 июня, «Ингулец» в товарищеском матче обыграл «Кривбасс» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ингулец» — «Кривбасс» — 2:0
Голы: Шарай, 6, Мостовой, 33, автогол
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Источник — ФК Ингулец
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