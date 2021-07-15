Колос минимально обыграл Львов в спарринге

Сегодня «Колос» в Хмельницком провел контрольный матч против еще одного клуба УПЛ, «Львова». Команда Руслана Костышина одержала минимальную победу со счетом 2:1.
«Колос» - «Львов» - 2:1
Голы: Сорокин, Черноморец - ?
«Колос» - Маханьков (Фесюн, 46), Ром, Петров (Ставничий, 46), Новак, Черноморец, Задоя, Нгамба, Данфа (Салабай, 46), Ильин, Сорокин, Сичинава
Состав «Львова» на игру и автор гола в составе команды Анатолия Бессмертного не известны.
Завтра, 16 июля, «Колос» проведет контрольный матч с «Подольем».
Источник — Sport.ua
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