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15.07.2021 16:00

Колос сыграет со Львовом и Подольем

Украинская команда продолжает подготовку к новому сезону

  • 14.07.2021 03:04
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Колос сыграет со Львовом и Подольем
© ФК Колос Ковалевка

Подготовка «Колоса» к новому сезону продолжается и понемногу приближается к своему завершению. По возвращении из Полтавы, где были сыграны два контрольных матча против «Краматорска» и «Днепра-1», команда получила два дня отдыха.

Во вторник «Колос» собрался на своей базе, где провел интенсивную втягивающую тренировку. В среду «Колос» отправится в Хмельницкий, где проведет заключительные спарринги на летних сборах. 15-го июля соперником «Колоса» будет «Львов», а 16-го — местное «Подолье».

В матче 1-го тура УПЛ сезона 2021/2022 «Колос» 24 июля сыграет на выезде против дебютанта УПЛ — ровенского «Вереса». Первый домашний матч нового сезона состоится в Ковалевке 30 июля. Соперником будет еще один дебютант УПЛ — харьковский «Металлист 1925».

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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