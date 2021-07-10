Десна победила Чернигов и сыграет с Вересом

Первый контрольный поединок в это межсезонье провела «Десна», победившая земляков из «Чернигова» (3:0).
Следующий контрольный матч подопечные Александра Рябоконя сыграют 18 июля с «Вересом». Через день «Десна» начнет непосредственную подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ — с «Черноморцем».
На просмотре в «Десне» сейчас находится большая группа потенциальных новичков, среди которых Игорь Снурницын и Евгений Цымбалюк, ранее выступавшие за «Олимпик».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.