Десна победила Чернигов и сыграет с Вересом

Первый контрольный поединок в это межсезонье провела «Десна», победившая земляков из «Чернигова» (3:0).

Следующий контрольный матч подопечные Александра Рябоконя сыграют 18 июля с «Вересом». Через день «Десна» начнет непосредственную подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ — с «Черноморцем».

На просмотре в «Десне» сейчас находится большая группа потенциальных новичков, среди которых Игорь Снурницын и Евгений Цымбалюк, ранее выступавшие за «Олимпик».