Десна
3 : 0
Чернигов
10.07.2021, FT

Десна победила Чернигов и сыграет с Вересом

Товарищеский поединок состоится 18 июля

  • 10.07.2021 21:30
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Десна победила Чернигов и сыграет с Вересом
© ФК Десна

Первый контрольный поединок в это межсезонье провела «Десна», победившая земляков из «Чернигова» (3:0).

Следующий контрольный матч подопечные Александра Рябоконя сыграют 18 июля с «Вересом». Через день «Десна» начнет непосредственную подготовку к стартовому поединку чемпионата УПЛ — с «Черноморцем».

На просмотре в «Десне» сейчас находится большая группа потенциальных новичков, среди которых Игорь Снурницын и Евгений Цымбалюк, ранее выступавшие за «Олимпик».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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