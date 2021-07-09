Ингулец переиграл болгарский клуб за счет гола Ситало

Клуб УПЛ «Ингулец» сыграл второй контрольный матч на сборах в Болгарии.
Соперником станет румынский футбольный клуб «Академика» из города Клинчени, который по результатам последнего чемпионата занял 5 место в Лиге 1.
«Ингулец» переиграл болгарский клуб за счет гола Артема Ситало.
Товарищеский матч
8 июля, Болгария
«Ингулец» Петрово (Украина) – «Академика» Клинчени (Болгария) – 1:0
Гол: Артем Ситало.
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Источник — Sport.ua
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