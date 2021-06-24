Верес вышел из отпуска и начал подготовку к сезону УПЛ

«Верес», который выиграл Первую лигу, вышел из отпуска и приступил к работе на первом тренировочном сборе перед сезоном УПЛ.

Вместе с командой работают новички: Артем Кичак, Дмитрий Клец и Евгений Пасич.

До 2 июля «Верес» будет работать дома, где проведет контрольные матчи с «Волынью» и ФК «Львов». Затем команда отправится в Винники на базу клуба «Рух».

Там запланированы еще 5 спаррингов.