Верес вышел из отпуска и начал подготовку к сезону УПЛ

«Верес», который выиграл Первую лигу, вышел из отпуска и приступил к работе на первом тренировочном сборе перед сезоном УПЛ.
Вместе с командой работают новички: Артем Кичак, Дмитрий Клец и Евгений Пасич.
До 2 июля «Верес» будет работать дома, где проведет контрольные матчи с «Волынью» и ФК «Львов». Затем команда отправится в Винники на базу клуба «Рух».
Там запланированы еще 5 спаррингов.
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Источник — ФК Верес
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