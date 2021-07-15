Мариуполь сыграл вничью в последнем спарринге на сборе

«Мариуполь» провел заключительный спарринг на сборе в Турции, а соперником был местный «Бурсаспор». Матч завершился вничью 1:1.
«Мариуполь» — «Бурсаспор» — 1:1
Голы: Чоботенко, 73 - Эмирхан Айдоган, 44 с пен
«Мариуполь»: Кудрик (Турбаевский, 46), Стасюк, Чоботенко, Микицей (Удод, игрок на просмотре, 46), Меличенко (Драмбаев, 58), Чех, Петерман (Микитишин, игрок на просмотре, 58), Мишнев (Плакса, 60), Кащук (Топалов, 46), Кулаков (Поталов, 70), Горбунов (Хромей, 60)
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Источник — Sport.ua
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