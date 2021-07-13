Мариуполь сыграет с турецким Бурсаспором

Свой заключительный спарринг на турецком сборе «Мариуполь» проведет 15-го июля. Соперником подопечных Остапа Маркевича станет турецкий «Бурсаспор». Игра состоится в Афьонкарахисаре. Начало в 18:00.

«Бурсаспор» — одна из шести команд, которые выигрывали чемпионат Турции. Случилось это в 2010-м году. В следующем сезоне «зеленые» выиграли бронзовые медали. Также в 2012-м и 2015-м годах «Бурсаспор» добирался до финала национального Кубка. В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в чемпионате Турции.