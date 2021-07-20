Готовность №1. Шахтер разгромил Оболонь в товарищеском матче

Предсезонный сбор донецкого «Шахтера» теперь можно считать фактически завершенным. Команда под руководством Роберто Де Дзерби прошла через романтический период знакомства с новым наставником, но теперь перед ним будет стоять куда более неприятная задача – с отдельными игроками до ужаса расширенной заявки «горняков» надо будет прощаться, поэтому последний контрольный поединок был особенно важным для каждого игрока.



Тем более, что это была первая игра команды в еще полноценно не стартовавшем новом сезоне на НСК «Олимпийский», а в соперниках числилась киевская «Оболонь» – памятный для «Шахтера» клуб, так как именно эта команда первой проиграла и победила на «Донбасс Арене». Уровень ностальгии по этой причине зашкаливал, однако на данный момент «оранжево-черных» больше интересовали вопросы сегодняшнего дня. В частности, приближающийся матч первого тура УПЛ.



Борьба в данном поединке, к сожалению, существовала только лишь на бумаге. «Оболонь» уже с первых минут столкнулась с неприятным для себя известием о том, что будет вынуждена играть без мяча в ногах. Попытавшись что-то противопоставить в ответ, коллектив Валерия Иващенко попал под убаюкивающий контроль со стороны подопечных Роберто Де Дзерби, в результате чего был вынужден исключительно отбиваться. К несчастью, первый гол «Шахтера» подоспел уж слишком быстро, поэтому соперники дончан потеряли всяческие надежды еще до исхода первой четверти часа игрового времени.



На 8-й минуте Соломон подачей с левого фланга выкладывал мяч на дальнюю штангу для Педриньо, но в эпизод вмешался Осман, став автором автогола. Израильский полузащитник «горняков» не утомлялся использовать выделенный для него запас игровых минут, и через несколько атак самостоятельно соорудил для себя момент, использовав Траоре как столба в правом фланге штрафной, завершив скоростной выпад ударом в ближний угол.



Голы «Шахтеру» удавалось забивать на любой вкус – пушка от Майкона из полукруга у штрафной на 37-й минуте была ярким тому подтверждением. К слову, своим первым голевым действием на украинских полях в том эпизоде отметился Педриньо. А следом за бразильцем сумел записать на себя авторство забитого мяча и Траоре. Эпизод выглядел комично, так как на линии ворот Бородай рукой пытался перевести мяч в перекладину, после не до конца заблокированного удара все того же Соломона, но лишь подарил отскок для соперника.



На вторую половину матча Де Дзерби решил полностью обновить состав своей команды, поэтому шанс показать себя получил целый ряд молодых футболистов, среди которых было достаточно много украинских исполнителей. К слову, один из них – Артем Бондаренко – и открыл вторую половину матча голом в атаке, которую он сам и развернул от центра поля на левый фланг.



«Шахтер» в дальнейшем продолжал исполнять свою многоходовую увертюру по контролю мяча на чужой половине, но голов больше не забивал. Дентиньо на острие атаки пытался как-то подкрепить свои претензии на роль второго форварда в команде, но как бы красиво бразилец не пытался завершать атаки, мяч упорно не шел в ворота. Что же касается «Оболони», то «пивовары» включились в игру слишком поздно, поэтому лишь пару раз сумели серьезно напугать Пятова своими безрезультативными ударами.



Следующий матч донецкого «Шахтера» пройдет на этой же арене, но уже в рамках Украинской Премьер-лиги, а соперником станет петровский «Ингулец». Киевская «Оболонь» стартует в рамках Первой лиги, но с гостевого матча против «Подолья».

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Оболонь» - 5:0



Осман, 8 (авт.), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

Лукьянчук, 79

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Алан Патрик, Педриньо – Траоре.



«Шахтер (2-й тайм)»: Пятов – Булеза, Витао, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Мудрик, Судаков, Тете – Сикан.

«Оболонь»: Федоривский – Осман, Мате, Бородай, Майданевич – Матяж, Покотилюк – Мурза, Слободян, Мединский – Черний.

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР-ОБОЛОНЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C