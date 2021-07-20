Степаненко в старте. Известен состав Шахтера на матч против Оболони

Матч начнется в 18:00

  • 20.07.2021 17:24
  • 437 просмотров
  • 2 комментария
Степаненко в старте. Известен состав Шахтера на матч против Оболони
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.

Состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 17:40
    0
    Удачи лучшие! Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 20.07.2021 17:29
    0
    Весь лучший допступный на данный момент состав в старте.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 17:40
    0
    Удачи лучшие! Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 20.07.2021 17:29
    0
    Весь лучший допступный на данный момент состав в старте.
    Ссылка
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