Степаненко в старте. Известен состав Шахтера на матч против Оболони

Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.
Состав «Шахтера»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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