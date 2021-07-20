Шахтер – Оболонь – 5:0. Разминка перед сезоном. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 20 июля, прошел товарищеский матч, в котором сразились донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь».
Матч состоялся в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский». «Горняки» одержали убедительную победу (5:0).
Голы забили: Осман, 8 (автогол), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 38, Бондаренко, 47.
Шахтер – Оболонь – 5:0. Разминка перед сезоном. Видео голов и и обзор матча
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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