Шахтер Донецк
5 : 0
Оболонь
20.07.2021, FT

Шахтер – Оболонь – 5:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма товарищеского матча

  • 20.07.2021 17:56
  • 17774 просмотра
  • 128 комментариев
Шахтер – Оболонь – 5:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч. 

«Шахтер» – «Оболонь» - 5:0

Осман, 8 (авт.), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

 Лукьянчук, 79

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Алан Патрик, Педриньо – Траоре.

«Шахтер (2-й тайм)»: Пятов – Булеза, Витао, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Мудрик, Судаков, Тете – Сикан.

Запасные: Шевченко, Коноплянка.

«Оболонь»: Федоривский – Осман, Мате, Бородай, Майданевич – Матяж, Покотилюк – Мурза, Слободян, Мединский – Черний.

Запасные: Литвиненко, Прокопенко, Лукьянчук, Глошардин, Безуглый, Лобов, Савченко, Щебетун, Скидан, Батальский.

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

89 мин. Блокирована дальняя попытка удара от Бондаренко.

87 мин. МОМЕНТ! Получил Батальский заброс со стандарта в левый фланг штрафной, но Пятова своим ударом не переиграл!

84 мин. МОМЕНТ! Дентиньо пяткой замыкал прострел Конопли с правого фланга штрафной, но мяч прошел мимо дальней штанги!

83 мин. МОМЕНТ! Дентиньо в падении пробивал с острого угла на правом фланге штрафной, после тонкой передачи Судакова, но голкипер парировал!

82 мин. МОМЕНТ! Савченко с левого фланга выдал подачу в центр штрафной, где бросили Батальского, но он не смог головой попасть в ближний угол!

80 мин. ОПАСНО! Щебетун головой замыкал подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу, но пробил над воротами!

 79 мин. Лукьянчук грубо врезался в Судакова на правом фланге обороны.

78 мин. Шахтер в позиционной атаке контролирует мяч на чужой половине.

75 мин. Прострел с левого угла штрафной от Булезы был переведен на угловой.

71 мин. МОМЕНТ! Мудрика низом запустили в левый фланг штрафной, но с носка он толкнул мяч мимо дальней штанги!

68 мин. Дальний удар от Савченко запустил мяч намного выше ворот.

66 мин. Дентиньо был адресатом заброса в зону перед штрафной, но этот пас застал его в оффсайде.

64 мин. Мудрик получил заброс в левый фланг штрафной, но отпустил от себя мяч в момент приема на грудь.



61 мин. МОМЕНТ! Конопля передачей от лицевой сбросил в оттяжку на Дентиньо, то подработал под удар через себя, но пробил в сторону от дальней штанги!

59 мин. Тете совершал рывок в зону перед чужой штрафной, но так и не отдал мяч до подката соперника.

57 мин. Прострел Булезы с левого фланга штрафной под собой пропустил Судаков.

54 мин. Шахтер панически играет под прессингом в своей штрафной!



52 мин. Свалился мяч с ноги у Тете во время попытки прострела с правого фланга штрафной.

50 мин. МОМЕНТ! Конопля со второго этажа замыкал подачу с левого фланга, но голкипер парировал из-под перекладины!

 47 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бондаренко в касание замкнул прострел Мудрика от лицевой на левом фланге штрафной!

Шахтер (2-й тайм): Пятов – Булеза, Витао, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Мудрик, Судаков, Тете – Сикан.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Шахтер раскатывает позиционную атаку по чужой половине.

41 мин. МОМЕНТ! Прострел с левого фланга от Корниенко в дальней стороне штрафной замыкал в касание Додо, но голкипер парировал!

 39 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Соломона с левого фланга штрафной кое-как был блокирован, но мяч все равно полетел в ворота, откуда его рукой перевел в перекладину Бородай, но Траоре первым сыграл на добивании!



 37 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Майкон всадил мяч в левый угол чужих ворот, получив скидку от Педриньо в полукруг у штрафной!

36 мин. Корниенко подключился в центр штрафной под скидку грудью от Траоре, но защитники не дали пробить.

34 мин. МОМЕНТ! Педриньо получил передачу Соломона в полукруг у штрафной, после чего на исполнение пробил над правой девяткой!



32 мин. Парашют Патрика в правый фланг штрафной был перехвачен.

30 мин. МОМЕНТ! Додо успешно отыграл в стенку с партнером перед чужой штрафной, после чего запустил передачу на ход Траоре, но тот в ближнем бою не смог перебросить голкипера!

30 мин. На удержание мяча продолжает играть Шахтер.

27 мин. Оффсайд у Корниенко при передаче к левому флангу штрафной.

25 мин. МОМЕНТ! Соломон с центрального входа в штрафную закрутил в руки Федоривскому!



22 мин. МОМЕНТ! Педриньо принял на грудь подачу Патрика с левого фланга, после чего через себя пробил в сторону от дальней штанги!

20 мин. Бородай качественно подкатился под Соломона в правом фланге своей штрафной.

 18 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон обстучался с Траоре в правом фланге штрафной, после чего подошел к голкиперу, и пробил в ближний на паузе!

16 мин. МОМЕНТ! Патрик сблизился с чужой штрафной, пробил, но Федоривский парировал на угловой.

14 мин. Чорний атаковал Матвиенко в центральном круге, но Николай вовремя отыграл назад на Трубина.

12 мин. Перехвачен пас на Траоре в правый полуфланг штрафной.

10 мин. Оболонь продолжает играть без мяча в ногах.

 8 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон с левого фланга исполнил мягкий черпак над голкипером на дальнюю штангу, который в свои ворота переправил Осман.

5 мин. Додо с острого угла пробил над воротами, получив передачу на правый фланг атаки.

3 мин. Без обострений проходит игра. У Шахтера мяч так никто и не забрал.

1 мин. Шахтер в контроле мяча с первых минут.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Изображение

Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.

Подготовительные сборы перед стартом нового сезона для команды Роберто Де Дзерби подходят ко своему завершению, однако итальянский специалист не стал перегружать своих футболистов контрольными поединками в данный период, и сейчас просто пытается донести ключевые задумки своей футбольной тактики. «Шахтер» и в более ранних матчах показывал неплохие кондиции, но игра против «Оболони» будет иметь особый смысл – как-никак последний матч за несколько дней до первого тура УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 20:00
    -2
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 20.07.2021 19:58
    -3
    Браво! Рефери матча раздаёт карточки и направо и налево и в комментарии спорт уа здесь тоже подбросил парочку красных.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:55
    +2
    Igor-fanDK, 20.07.2021 19:52
    Сколько радости у кротов от того что выигрывают у Оболони, резвятся как дети малые это конечно показательная игра теперь все должны от страха посниматься с чемпионата, потому что "великий клюб" теперь идёт покорять Первую лигу, трепещите!
    ДКтакое на сборах вторым составом без напряг "делало"
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:54
    +1
    2.10.2021г посмотрим кто круче ---ДК или ШД
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 20.07.2021 19:52
    0
    Сколько радости у кротов от того что выигрывают у Оболони, резвятся как дети малые это конечно показательная игра теперь все должны от страха посниматься с чемпионата, потому что "великий клюб" теперь идёт покорять Первую лигу, трепещите!
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 19:46
    -2
    Рыжий кот 🐱,пожаловался что его самого в баньку отправили
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 20.07.2021 19:46
    -1
    Що сказати? Пережили Супрягу, переживемо й Мудрика.
    Ссылка
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 20.07.2021 19:43
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Fender, 20.07.2021 19:41
    Уважаемая администрация сайта сколько можно видеть один и тот же срач от одних и тех же людей? Когда вы будете банить чтобы через 5 минут не могли новый аккаунт регать и продолжать масло в огонь подливать? Ваш сайт читают не только неадекваты, которые разводят срач но и люди которым это не интересно? Неужели вы не можете закрыть доступ к комментариям людям с VPN ?
    Заканчивай ныть. Шото не нравится - вали на сайт домохозяек
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:43
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Fender, 20.07.2021 19:41
    Уважаемая администрация сайта сколько можно видеть один и тот же срач от одних и тех же людей? Когда вы будете банить чтобы через 5 минут не могли новый аккаунт регать и продолжать масло в огонь подливать? Ваш сайт читают не только неадекваты, которые разводят срач но и люди которым это не интересно? Неужели вы не можете закрыть доступ к комментариям людям с VPN ?
    Фаня ,привет
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:42
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    --smart-Forever, 20.07.2021 19:38
    Как обычно дырявые сливаются и идут искать еду по мусорным бачкам \
    это они умеют и жолаваться ещё очень умеют уб...гие
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 20.07.2021 19:42
    -3
    Укрмолоко, 20.07.2021 19:38
    Зачем так далеко ходить? Самый знаковый матч, это когда Динамо спасло Ильичёвец от вылета.
    И - Д 3:2 (0:2) с нынешним тренером сборной и САШО в составе.
    Тищенко тогда чуть с ума не сошёл
    Голы: Ярошенко, 62, Пуканыч, 73, Тищенко, 90 - Алиев, 19, Шевченко, 27
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 20.07.2021 19:41
    0
    Уважаемая администрация сайта сколько можно видеть один и тот же срач от одних и тех же людей? Когда вы будете банить чтобы через 5 минут не могли новый аккаунт регать и продолжать масло в огонь подливать? Ваш сайт читают не только неадекваты, которые разводят срач но и люди которым это не интересно? Неужели вы не можете закрыть доступ к комментариям людям с VPN ?
    Ссылка
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 20.07.2021 19:38
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    --smart-Forever, 20.07.2021 19:34
    Дырявый, а сколько ты готов поставить и на что??
    Как обычно дырявые сливаются и идут искать еду по мусорным бачкам \
    Ссылка
    Укрмолоко
    online
      Укрмолоко, 20.07.2021 19:38
    -3
    K_Sarioglo@i.ua, 20.07.2021 19:25
    А тебе что-то говорят слова Тун,Рубин, Рапид, Боавишта, Шериф, Сток Сити, Мальме?
    Зачем так далеко ходить? Самый знаковый матч, это когда Динамо спасло Ильичёвец от вылета.
    И - Д 3:2 (0:2) с нынешним тренером сборной и САШО в составе.
    Ссылка
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 20.07.2021 19:37
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:34
    ЖенщинаФаня с Закарпатом спорить собралось,Фаня у тебя на висках то денег нет Фаня ,да с Барышевки своей за 10 лет не насобирал денег на матч дынамо своего в киев съездить
    КотоФаня щас поставит свою миску супа от несенюка
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:37
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    __Funny_Cat, 20.07.2021 19:32
    Как обычно , как дошло до конкретики , ржавые всем подвалом слились
    Конкретика в том что ты зашкварный 10 летний бот с Барышевки иди Мыколенко трусы стирай после евро ,то он так обделался во всех матчах вот это конкретика ЖенщинаФаня
    Ссылка
    Zp0rt
      Zp0rt, 20.07.2021 19:36
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:34
    ЖенщинаФаня с Закарпатом спорить собралось,Фаня у тебя на висках то денег нет Фаня ,да с Барышевки своей за 10 лет не насобирал денег на матч дынамо своего в киев съездить
    Как ты зарабатываешь, будучи беженцем?
    Ссылка
    Mole-M@ks__7777
    online
      Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:34
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    ЖенщинаФаня с Закарпатом спорить собралось,Фаня у тебя на висках то денег нет Фаня ,да с Барышевки своей за 10 лет не насобирал денег на матч дынамо своего в киев съездить
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 20.07.2021 19:34
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Смешно смотреть как столичная алкошня зарабатывает на комментах) Тяжелая жизнь у них, весь день нужно изгаляться чтоб заплатили заветные 15 грн. в сутку))
    Ссылка
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 20.07.2021 19:34
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    __Funny_Cat, 20.07.2021 19:32
    Как обычно , как дошло до конкретики , ржавые всем подвалом слились
    Дырявый, а сколько ты готов поставить и на что??
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.07.2021 09:03
    +7
    а следующие будут спарринг с ФК Троещина или ФК Воскресенка??!!
    Ссылка
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 20.07.2021 18:48
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Ув. модерация сайта.
    А можете забанить Zp0rt, как политического спамера. Ну тошнит от его тупизны
    Ссылка
    Zp0rt
      Zp0rt, 20.07.2021 18:15
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Рождённые в Автобусе, 20.07.2021 18:13
    1-0,это вам не динама киевлаз :
    Оболонь - это грозный соперник. Ни то, что финалист кубка Испании
    Ссылка
    Zp0rt
      Zp0rt, 20.07.2021 18:21
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    Igor-fanDK, 20.07.2021 18:19
    Ваш бурьяном заростает
    На бамбас арене чечены зарывают неугодных им донбасосов
    Ссылка
    Zp0rt
      Zp0rt, 20.07.2021 18:20
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    --smart-Forever, 20.07.2021 18:18
    И оба алкаши - судя по фото
    Форевка, вспомни свою рожу опухшую напротив ковра совкового. Почему ты убрал эту аватарку? Кстати, как живётся в Макеевке оккупированной? Хорошо вас чечены кормят? Не обижают?
    Ссылка
    Igor-fanDK
    online
      Igor-fanDK, 20.07.2021 18:19
    +3
    Magistr, 20.07.2021 17:53
    Наш стадион красавец
    Ваш бурьяном заростает
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.07.2021 09:06
    +3
    Face Control, 19.07.2021 22:47
    Только Шахтёр — только победа!
    ага, разве что в Первой лиге Пабеда Оболонь форевер!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:55
    +2
    Igor-fanDK, 20.07.2021 19:52
    Сколько радости у кротов от того что выигрывают у Оболони, резвятся как дети малые это конечно показательная игра теперь все должны от страха посниматься с чемпионата, потому что "великий клюб" теперь идёт покорять Первую лигу, трепещите!
    ДКтакое на сборах вторым составом без напряг "делало"
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 19:29
    +2
    --smart-Forever, 20.07.2021 19:27
    https://myfootball._top/11290079-shahter-obolon-pryamaya-translyaciya-futbo
    l-tovarischeskie-matchi-20-iyulya.html
    Убери пробел после точки
    Спасибо
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:29
    +2
    Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:23
    Да с такой игрой и тренером и игроками как у шахты, дынамо теперь не раз в пять лет чемпионом будет а раз в десять летт
    где ты видишь уровень шахты? они играют против посредственной команды 1-й лиги????
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 20.07.2021 19:25
    +2
    Zp0rt, 20.07.2021 19:10
    Тимишоара - тебе что-то говорит это слово? Или Виктория Плзень?
    А тебе что-то говорят слова Тун,Рубин, Рапид, Боавишта, Шериф, Сток Сити, Мальме?
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 20.07.2021 19:14
    +2
    Чемпионат Украины можно уже не смотреть. Только игры ДК-Шахтер. С такой тактикой на игры у Украинских клубов нет шансов против Шахтера.
    Ссылка
    Zp0rt
      Zp0rt, 20.07.2021 19:02
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Mole-M@ks__7777, 20.07.2021 19:00
    2-0 на нск селу вы немоотивированому поппалли ,как норм
    Это село в еврокубках играло. А где играл Агробизнес и ФК Львов, или Ингулец, с которым вы вообще зассали на поле выходить и получили три очка от карманной федерации?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.07.2021 18:51
    +2
    Любо дорого смотреть за командой!
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 20.07.2021 18:45
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Magistr, 20.07.2021 18:40
    А ты. чучело, попробуй погнать
    Оно не погонит) он говорил что я донецкий, а я предложил ему проверить документы мои, и он предложил приехать) Сам предложил) Я написал адрес и оно слилось, прикинь)) Оно на столько трусливое что не выезжает из своей троещины))
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
      Alex Danchenko, 20.07.2021 18:12
    +2
    Ну всьо, дрожи Оболонь, Педриньо в составе.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.07.2021 19:54
    +1
    2.10.2021г посмотрим кто круче ---ДК или ШД
    Ссылка
    --smart-Forever
      --smart-Forever, 20.07.2021 19:43
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Fender, 20.07.2021 19:41
    Уважаемая администрация сайта сколько можно видеть один и тот же срач от одних и тех же людей? Когда вы будете банить чтобы через 5 минут не могли новый аккаунт регать и продолжать масло в огонь подливать? Ваш сайт читают не только неадекваты, которые разводят срач но и люди которым это не интересно? Неужели вы не можете закрыть доступ к комментариям людям с VPN ?
    Заканчивай ныть. Шото не нравится - вали на сайт домохозяек
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 19:25
    +1
    дайте ссылку
    Ссылка
    Zp0rt
      Zp0rt, 20.07.2021 19:10
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    K_Sarioglo@i.ua, 20.07.2021 19:08
    Раньше вы еще десяток раз на свои "Туны" и "Александрии" налетите.
    Тимишоара - тебе что-то говорит это слово? Или Виктория Плзень?
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