Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Оболонь» - 5:0



Осман, 8 (авт.), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

Лукьянчук, 79

«Шахтер»: Трубин – Корниенко, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Алан Патрик, Педриньо – Траоре.



«Шахтер (2-й тайм)»: Пятов – Булеза, Витао, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Мудрик, Судаков, Тете – Сикан.

Запасные: Шевченко, Коноплянка.

«Оболонь»: Федоривский – Осман, Мате, Бородай, Майданевич – Матяж, Покотилюк – Мурза, Слободян, Мединский – Черний.

Запасные: Литвиненко, Прокопенко, Лукьянчук, Глошардин, Безуглый, Лобов, Савченко, Щебетун, Скидан, Батальский.

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



89 мин. Блокирована дальняя попытка удара от Бондаренко.



87 мин. МОМЕНТ! Получил Батальский заброс со стандарта в левый фланг штрафной, но Пятова своим ударом не переиграл!



84 мин. МОМЕНТ! Дентиньо пяткой замыкал прострел Конопли с правого фланга штрафной, но мяч прошел мимо дальней штанги!



83 мин. МОМЕНТ! Дентиньо в падении пробивал с острого угла на правом фланге штрафной, после тонкой передачи Судакова, но голкипер парировал!



82 мин. МОМЕНТ! Савченко с левого фланга выдал подачу в центр штрафной, где бросили Батальского, но он не смог головой попасть в ближний угол!



80 мин. ОПАСНО! Щебетун головой замыкал подачу углового с левого фланга на ближнюю штангу, но пробил над воротами!



79 мин. Лукьянчук грубо врезался в Судакова на правом фланге обороны.



78 мин. Шахтер в позиционной атаке контролирует мяч на чужой половине.



75 мин. Прострел с левого угла штрафной от Булезы был переведен на угловой.



71 мин. МОМЕНТ! Мудрика низом запустили в левый фланг штрафной, но с носка он толкнул мяч мимо дальней штанги!



68 мин. Дальний удар от Савченко запустил мяч намного выше ворот.



66 мин. Дентиньо был адресатом заброса в зону перед штрафной, но этот пас застал его в оффсайде.



64 мин. Мудрик получил заброс в левый фланг штрафной, но отпустил от себя мяч в момент приема на грудь.







61 мин. МОМЕНТ! Конопля передачей от лицевой сбросил в оттяжку на Дентиньо, то подработал под удар через себя, но пробил в сторону от дальней штанги!



59 мин. Тете совершал рывок в зону перед чужой штрафной, но так и не отдал мяч до подката соперника.



57 мин. Прострел Булезы с левого фланга штрафной под собой пропустил Судаков.



54 мин. Шахтер панически играет под прессингом в своей штрафной!







52 мин. Свалился мяч с ноги у Тете во время попытки прострела с правого фланга штрафной.



50 мин. МОМЕНТ! Конопля со второго этажа замыкал подачу с левого фланга, но голкипер парировал из-под перекладины!



47 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Бондаренко в касание замкнул прострел Мудрика от лицевой на левом фланге штрафной!



Шахтер (2-й тайм): Пятов – Булеза, Витао, Мампасси, Конопля – Бондаренко, Маркос Антонио – Мудрик, Судаков, Тете – Сикан.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!







ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. Шахтер раскатывает позиционную атаку по чужой половине.



41 мин. МОМЕНТ! Прострел с левого фланга от Корниенко в дальней стороне штрафной замыкал в касание Додо, но голкипер парировал!



39 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Соломона с левого фланга штрафной кое-как был блокирован, но мяч все равно полетел в ворота, откуда его рукой перевел в перекладину Бородай, но Траоре первым сыграл на добивании!







37 мин. ГГГГГГГГГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Майкон всадил мяч в левый угол чужих ворот, получив скидку от Педриньо в полукруг у штрафной!



36 мин. Корниенко подключился в центр штрафной под скидку грудью от Траоре, но защитники не дали пробить.



34 мин. МОМЕНТ! Педриньо получил передачу Соломона в полукруг у штрафной, после чего на исполнение пробил над правой девяткой!







32 мин. Парашют Патрика в правый фланг штрафной был перехвачен.



30 мин. МОМЕНТ! Додо успешно отыграл в стенку с партнером перед чужой штрафной, после чего запустил передачу на ход Траоре, но тот в ближнем бою не смог перебросить голкипера!



30 мин. На удержание мяча продолжает играть Шахтер.



27 мин. Оффсайд у Корниенко при передаче к левому флангу штрафной.



25 мин. МОМЕНТ! Соломон с центрального входа в штрафную закрутил в руки Федоривскому!







22 мин. МОМЕНТ! Педриньо принял на грудь подачу Патрика с левого фланга, после чего через себя пробил в сторону от дальней штанги!



20 мин. Бородай качественно подкатился под Соломона в правом фланге своей штрафной.



18 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон обстучался с Траоре в правом фланге штрафной, после чего подошел к голкиперу, и пробил в ближний на паузе!



16 мин. МОМЕНТ! Патрик сблизился с чужой штрафной, пробил, но Федоривский парировал на угловой.



14 мин. Чорний атаковал Матвиенко в центральном круге, но Николай вовремя отыграл назад на Трубина.



12 мин. Перехвачен пас на Траоре в правый полуфланг штрафной.





10 мин. Оболонь продолжает играть без мяча в ногах.



8 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Соломон с левого фланга исполнил мягкий черпак над голкипером на дальнюю штангу, который в свои ворота переправил Осман.



5 мин. Додо с острого угла пробил над воротами, получив передачу на правый фланг атаки.



3 мин. Без обострений проходит игра. У Шахтера мяч так никто и не забрал.



1 мин. Шахтер в контроле мяча с первых минут.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







Во вторник, 20-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 18:00.

Подготовительные сборы перед стартом нового сезона для команды Роберто Де Дзерби подходят ко своему завершению, однако итальянский специалист не стал перегружать своих футболистов контрольными поединками в данный период, и сейчас просто пытается донести ключевые задумки своей футбольной тактики. «Шахтер» и в более ранних матчах показывал неплохие кондиции, но игра против «Оболони» будет иметь особый смысл – как-никак последний матч за несколько дней до первого тура УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь».