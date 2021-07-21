Шахтер Донецк
5 : 0
Оболонь
20.07.2021, FT

ДЕ ДЗЕРБИ: «Квалификация ЛЧ? Шахтеру будет тяжело, а Генку еще сложнее»

Главный тренер «горняков» прокомментировал победу над «Оболонью»

  • 21.07.2021 00:15
  • 714 просмотров
  • 6 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Квалификация ЛЧ? Шахтеру будет тяжело, а Генку еще сложнее»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Во вторник, 20 июля, прошел товарищеский матч, в котором сразились донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Поединок состоялся в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский». «Горняки» одержали убедительную победу (5:0). Голы забили: Осман, 8 (автогол), Соломон, 18, Майкон, 37, Траоре, 38, Бондаренко, 47.

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Оболонью» (5:0) в заключительном спарринге межсезонья:

– Роберто, это последняя проверка сил перед стартом сезона. Насколько сегодняшний футбол соответствует тому, который вы хотите видеть?

– Это последняя репетиция, а значит, очень важный тест для нас. И замечательно, что парни выполняли все так, как мы того требовали. На поле тестировали разнообразные игровые ситуации, отрабатывавшиеся на тренировках.  

– Можете выделить те ключевые моменты спарринга, что вам особенно понравились? 

– Многие моменты понравились, но были и такие, к которым мы должны будем вернуться на тренировках, чтобы снова оттачивать их. Вместе с тем, думаю, у команды уже есть хорошая организация и особенно идея игры.  

– Два тайма «Шахтер» провел разными составами. Можно сказать, что вы уже определились с основным на сезон?

– Абсолютно нет. У нас в обойме 23–24 очень сильных футболиста, все они могут и будут играть, ведь только 11 человек не смогут провести без замен 30 матчей сезона. Такие игроки, как Тете, Педриньо, конечно, основные, но это же касается и Маркоса Антонио, Майкона, Степаненко, Конопли – мы видим, как он улучшил свой уровень. Дентиньо, Судаков, Мудрик, Витао, Марлон, Матвиенко – тоже ключевые. Так что играть будут все.

– Мы увидели достаточно хорошее взаимодействие с летними новичками, Педриньо и Траоре даже забили голы. Как вам это удалось за столь короткий период? 

– «Шахтер» должен уметь играть как с мячом, так и без него. С мячом легче, потому что у нас собраны очень сильные футболисты, но мы должны стать еще более голодными, чтобы играть с мячом. 

– В первом тайме забили сразу четыре гола. Это говорит о силе «Шахтера» или слабости «Оболони»?

– Скажу о своем коллективе. «Шахтер» считаю сильной командой, которая может забивать любому сопернику. 

– Уже через две недели вашу команду ждет старт в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов – она готова к двум матчам в неделю?

– Готова, но еще не на сто процентов. Как и все остальные клубы в Европе на старте сезона.

– Что скажете о будущем сопернике в еврокубках – бельгийском «Генке»?

– Если мы хотим играть в группе Лиги чемпионов, должны быть готовы противостоять хорошим, сильным командам. «Генк» из таких, и нам будет крайне тяжело. Но «Шахтер» тоже силен, и, думаю, «Генку» будет еще сложнее.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Опанасенко
    online
      Алексей Опанасенко, 21.07.2021 00:43
    0
    Yura Юрий, 21.07.2021 00:38
    если уже в квалификации с Генком "тяжело", то может ну его нафиг ту ЛЧ? можно еще пару раз с Оболонью сыграть
    + полобызать друг друга, ой какой тренер, ой какие игроки, ой какой клуб, ой какой персонал, ой какой презик, ой какие болельщики, ой какие, ой какие , ой какие
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.07.2021 00:41
    0
    Какие-то все они искусственные и льстивые в ШД. Как из фильма https://www.youtube.com/watch?v=jc7H9iF0lsY
    -
    Хотя в ДК и других олигархических клубах низкопоклонничество и заискивание - это обязательное требование для всех сотрудников.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 21.07.2021 00:38
    -3
    если уже в квалификации с Генком "тяжело", то может ну его нафиг ту ЛЧ? можно еще пару раз с Оболонью сыграть
    Ссылка
    Алексей Опанасенко
    online
      Алексей Опанасенко, 21.07.2021 00:35
    0
    Face Control, 21.07.2021 00:31
    Это понятно, в любом случае ждём две победы и только проход дальше, никак иначе.
    Задний разве что
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.07.2021 00:31
    -1
    Это понятно, в любом случае ждём две победы и только проход дальше, никак иначе.
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 21.07.2021 00:29
    +1
    Ну да Генк ,это как автобусники с денама им ничего не светит
    Ссылка
    Рождённые в Автобусе
    online
      Рождённые в Автобусе, 21.07.2021 00:29
    +1
    Ну да Генк ,это как автобусники с денама им ничего не светит
    Ссылка
    Алексей Опанасенко
    online
      Алексей Опанасенко, 21.07.2021 00:43
    0
    Yura Юрий, 21.07.2021 00:38
    если уже в квалификации с Генком "тяжело", то может ну его нафиг ту ЛЧ? можно еще пару раз с Оболонью сыграть
    + полобызать друг друга, ой какой тренер, ой какие игроки, ой какой клуб, ой какой персонал, ой какой презик, ой какие болельщики, ой какие, ой какие , ой какие
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.07.2021 00:41
    0
    Какие-то все они искусственные и льстивые в ШД. Как из фильма https://www.youtube.com/watch?v=jc7H9iF0lsY
    -
    Хотя в ДК и других олигархических клубах низкопоклонничество и заискивание - это обязательное требование для всех сотрудников.
    Ссылка
    Алексей Опанасенко
    online
      Алексей Опанасенко, 21.07.2021 00:35
    0
    Face Control, 21.07.2021 00:31
    Это понятно, в любом случае ждём две победы и только проход дальше, никак иначе.
    Задний разве что
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности