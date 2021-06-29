Львов сыграл вничью с Агробизнесом в спарринге

ПФК «Львов» и «Агробизнес» из Волочиска провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Встреча состоялась в Волочиске на поле стадиона «Юность» и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Львовяне долгое время вели в счете благодаря голу Довгого, однако на 88 минуте коллектив Первой лиги сумел избежать поражения – Семенюк восстановил паритет на табло.

Контрольный матч

«Агробизнес» – ПФК «Львов» – 1:1

Голы: Семенюк 88 – Довгий 43

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей