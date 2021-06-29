Агробизнес
1 : 1
Львов
29.06.2021, FT

Львов сыграл вничью с Агробизнесом в спарринге

Матч завершился со счетом 1:1

  • 29.06.2021 18:19
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Львов сыграл вничью с Агробизнесом в спарринге
© ПФК Львов

ПФК «Львов» и «Агробизнес» из Волочиска провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Встреча состоялась в Волочиске на поле стадиона «Юность» и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Львовяне долгое время вели в счете благодаря голу Довгого, однако на 88 минуте коллектив Первой лиги сумел избежать поражения – Семенюк восстановил паритет на табло.

Контрольный матч

«Агробизнес» – ПФК «Львов» – 1:1
Голы: Семенюк 88 – Довгий 43

Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

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