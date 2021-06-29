Львов сыграл вничью с Агробизнесом в спарринге

ПФК «Львов» и «Агробизнес» из Волочиска провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Встреча состоялась в Волочиске на поле стадиона «Юность» и завершилась ничьей со счетом 1:1.
Львовяне долгое время вели в счете благодаря голу Довгого, однако на 88 минуте коллектив Первой лиги сумел избежать поражения – Семенюк восстановил паритет на табло.
Контрольный матч
«Агробизнес» – ПФК «Львов» – 1:1
Голы: Семенюк 88 – Довгий 43
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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