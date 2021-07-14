Десна
4 : 2
ВПК-Агро
14.07.2021, FT

Сафронов пришел и сразу забил. Десна в спарринге обыграла ВПК-Агро

15 июля «Десна» сыграет против «Чайки», а 18 июля встретится с «Вересом»

  • 14.07.2021 23:43
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Сафронов пришел и сразу забил. Десна в спарринге обыграла ВПК-Агро
© ФК Десна Чернигов. Александр Сафронов

14 июля черниговская «Десна» провела очередной контрольным матч, в котором обыграла клуб Первой лиги «ВПК-Агро» (4:2).

У черниговской команды голы забили Владислав Калитвинцев (дважды), Леван Арвеладзе и Александр Сафронов, который лишь несколькими часами ранее подписал контракт с клубом.

15 июля «Десна» проведет матч против «Чайки», а 18 июля встретится с «Вересом».

Товарищеский матч

14 июля

«Десна» – «ВПК-Агро» – 4:2

Голы: Калитвинцев (2), Арвеладзе, Сафронов – Кулиш, Литвиненко.

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Источник — Sport.ua

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