Сафронов пришел и сразу забил. Десна в спарринге обыграла ВПК-Агро

14 июля черниговская «Десна» провела очередной контрольным матч, в котором обыграла клуб Первой лиги «ВПК-Агро» (4:2).
У черниговской команды голы забили Владислав Калитвинцев (дважды), Леван Арвеладзе и Александр Сафронов, который лишь несколькими часами ранее подписал контракт с клубом.
15 июля «Десна» проведет матч против «Чайки», а 18 июля встретится с «Вересом».
Товарищеский матч
14 июля
«Десна» – «ВПК-Агро» – 4:2
Голы: Калитвинцев (2), Арвеладзе, Сафронов – Кулиш, Литвиненко.
Источник — Sport.ua
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