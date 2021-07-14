Десна проведет три товарищеских матча до начала УПЛ, названы соперники

Черниговская «Десна» накануне старта нового сезона в УПЛ проведет три товарищеских поединка.
14 июля подопечные Александра Рябоконя проведут спарринг против «ВПК-Агро».
Затем черниговская команда сыграет против «Чайки» (15 июля) и новичка УПЛ – «Вереса» (18 июля).
Ранее «Десна» объявила о продлении контракта с полузащитником Егором Картушовым.
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Источник — ФК Десна
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