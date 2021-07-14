Десна
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ВПК-Агро
14.07.2021 18:00

Десна проведет три товарищеских матча до начала УПЛ, названы соперники

Команда Рябоконя сыграет спарринги против «ВПК-Агро», «Чайки» и «Вереса»

  • 14.07.2021 00:41
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Десна проведет три товарищеских матча до начала УПЛ, названы соперники
© ФК Десна Чернигов. Александр Рябоконь

Черниговская «Десна» накануне старта нового сезона в УПЛ проведет три товарищеских поединка.

14 июля подопечные Александра Рябоконя проведут спарринг против «ВПК-Агро».

Затем черниговская команда сыграет против «Чайки» (15 июля) и новичка УПЛ – «Вереса» (18 июля).

Ранее «Десна» объявила о продлении контракта с полузащитником Егором Картушовым.

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Источник — ФК Десна

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