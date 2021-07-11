ОФИЦИАЛЬНО. Десна продлила контракт с одним из лидеров команды

Полузащитник Егор Картушов будет играть в Чернигове еще один сезон

  • 11.07.2021 23:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Десна продлила контракт с одним из лидеров команды
© ФК Десна Чернигов. Егор Картушов

Полузащитник Егор Картушов продлил контракт с черниговской «Десной».

Один из лидеров команды и главный любимец черниговских болельщиков будет играть в команде еще один год.

И теперь Егор станет рекордсменом черниговской команды – в следующем году будет уже 10 лет, как Картушов и «Десна» вместе решают задачи на футбольном поле.

Картушов – единственный игрок нынешнего состава, который побеждал во Второй лиге, получал серебро и бронзу Первой лиги, играл в УПЛ и в Лиге Европы в составе «Десны». 

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Источник — ФК Десна

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