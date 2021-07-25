Результативный спарринг. Динамо обыграло Газиантеп в контрольном поединке

Киевское «Динамо» провело очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником «бело-синих» стал представитель турецкой Суперлиги – «Газиантеп».

Интересным экспериментом тренерского штаба киевлян стало использование на острие атаки Дениса Гармаша. Но встреча началась с неприятного эпизода для «бело-синих»: уже на 4-й минуте Сагал ударом в угол открыл счет. После этого киевляне завладели преимуществом и создали несколько голевых возможностей. Активными действиями на левом фланге выделялся Сидклей. Именно бразилец поучаствовал в двух голах своей команды. Сначала после навеса Сидклея со штрафного Попов головой сравнял результат, а уже в следующей атаке киевлян Эрсой после прострела Сидклея срезал мяч в собственные ворота. Мог бразилец стать автором еще одной голевой передачи, но после его скидки Гармаш не пробил голкипера.

Во втором тайме тренерский штаб «Динамо» почти полностью обновил состав – на поле остался только Попов. И снова киевляне начали тайм с пропущенного мяча: Максим сравнял счет. Но уже через несколько минут Буяльский ассистировал Кулачу, который с метра расстрелял ворота соперников. Вскоре преимущество своей команды мог увеличить Родригес, но после его удара мяч попал в штангу.

В дальнейшем голевых моментов у ворот было немного, и счет более не изменился.



Фото - twitter.com/Gaziantep

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Газиантеп» – 3:2

Попов (27), Эрсой (28, автогол), Кулач (52) – Сагал (4), Максим (49)

«Динамо» (первый тайм): Бойко, Сирота, Тымчик, Миколенко, Попов, Сидклей, Андриевский, Шапаренко, Караваев, Леднев, Гармаш.

«Динамо» (второй тайм): Бущан, Дубинчак, Попов, Шабанов, Кендзёра, Антюх, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Кулач.

«Газиантеп» (стартовый состав): Гювенч, Джилободжи, Эрсой, Тоска, Джефферсон, Дико, Олковски, Нияз, Пехливан, Сагал, Максим.

ДИНАМО - ГАЗИАНТЕП. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА