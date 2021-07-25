Динамо – Газиантеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 25 июля, киевское «Динамо» проведет контрольный поединок с турецким клубом «Газиантеп». Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, что поначалу киевляне должны были встретиться в понедельник с «Вильярреалом», но этот матч был отменен из-за вспышки коронавируса в испанском клубе.