Динамо – Газиаптеп – 3:2. Как забивали Кулач и Попов. Видео голов и обзор

25 июля киевское «Динамо» на сборах в Австрии выиграло контрольный матч у турецкого «Газиантепа» (3:2).
Контрольный матч
Австрия, 25 июля
«Динамо» (Киев, Украина) – «Газиантеп» (Турция) – 3:2
Голы: Попов, 27, Эрсой, 28 (автогол), Кулач, 52 – Сагаль, 4, Максим, 49.
«Динамо» (первый тайм): 71. Бойко, 24. Тымчик, 34. Сирота, 4. Попов, 16. Миколенко, 23. Сидклей, 18. Андриевский, 10. Шапаренко, 20. Караваев, 19. Гармаш, 17. Леднев.
«Динамо» (второй тайм): 1. Бущан, 94. Кендзера, 4. Попов, 13. Шабанов, 11. Дубинчак, 8. Шепелев, 18. Андриевский, 22. Родригес, 29. Буяльский, 14. де Пена, 91. Кулач.
«Газиантеп» (стартовый состав): Гювенч, Джилободжи, Эрсой, Тоска, Ногуэйра, Дикко, Олковски, Нийяз, Пехливан, Сагаль, Максим.
Источник — Sport.ua
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