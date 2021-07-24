Замена Вильярреалу. Динамо проведет спарринг с еще одной турецкой командой

Киевляне сыграют на сборе с «Газиантепом»

  • 24.07.2021 20:57
  • 1885 просмотров
  • 5 комментариев
Замена Вильярреалу. Динамо проведет спарринг с еще одной турецкой командой
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» нашло нового спарринг-партнера вместо «Вильярреала». Им стал представитель Суперлиги Турции «Газиантеп» из одноименного города.
 
Игра состоится в воскресенье, 25-го июля, начало в 18.00 по киевскому времени.
 
Матч с «Газиантепом» станет заключительным во время летней подготовки столичной команды к новому сезону. 26-го июля подопечные Мирчи Луческу вернутся в Киев, где непосредственно будут готовиться к первому матчу чемпионата Украины против ровенского «Вереса», который состоится 1 августа в Киеве.

Ранее стала известна дата проведения контрольного матча «Фенербахче» – «Динамо».

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 24.07.2021 21:49
    -5
    Ахахаахах, эти бездари совсем страх потеряли, товарняки у них.
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 24.07.2021 21:45
    -3
    нахрена эти игры ....уже б чемп укр. играли...бред какой то...видно заплатили за сборы и сидят как по путевке до конца бо уплочено
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    NM16071
    online
      NM16071, 24.07.2021 21:18
    -1
    Alex Romanov, 24.07.2021 20:59
    Уже УПЛ стартовала, какого фига они ещё на сборах?
    Тому що Динамо в першому турі мало грати з Минаєм, який ще не зібрав команду. Футбол України називається. Слава Павелкам.
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    Хью Джекман
    online
      Хью Джекман, 24.07.2021 21:01
    0
    Alex Romanov, 24.07.2021 20:59
    Уже УПЛ стартовала, какого фига они ещё на сборах?
    Шахтеру тоже бы дали отгулы из-за сборников, только ему это не выгодно, через неделю важные игры с Генком.
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    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 24.07.2021 20:59
    -8
    Уже УПЛ стартовала, какого фига они ещё на сборах?
    Ссылка
    Хью Джекман
    online
      Хью Джекман, 24.07.2021 21:01
    0
    Alex Romanov, 24.07.2021 20:59
    Уже УПЛ стартовала, какого фига они ещё на сборах?
    Шахтеру тоже бы дали отгулы из-за сборников, только ему это не выгодно, через неделю важные игры с Генком.
    Ссылка
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