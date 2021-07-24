Замена Вильярреалу. Динамо проведет спарринг с еще одной турецкой командой

Киевское «Динамо» нашло нового спарринг-партнера вместо «Вильярреала». Им стал представитель Суперлиги Турции «Газиантеп» из одноименного города.



Игра состоится в воскресенье, 25-го июля, начало в 18.00 по киевскому времени.



Матч с «Газиантепом» станет заключительным во время летней подготовки столичной команды к новому сезону. 26-го июля подопечные Мирчи Луческу вернутся в Киев, где непосредственно будут готовиться к первому матчу чемпионата Украины против ровенского «Вереса», который состоится 1 августа в Киеве.

Ранее стала известна дата проведения контрольного матча «Фенербахче» – «Динамо».