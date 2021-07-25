В воскресенье, 25 июля, киевское «Динамо» проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Мирчи Луческу станет турецкий «Газиантеп». Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
В понедельник киевляне должны были встретиться с «Вильярреалом», но этот поединок не состоится из-за вспышки коронавируса в испанском клубе. Руководством «бело-синих» оперативно был подыскан новый спарринг-партнер. «Газиантеп» в прошлом чемпионате турецкой Суперлиги занял девятое место.
В своем предыдущем контрольном поединке «Динамо» сыграло вничью с берлинским «Унионом» (1:1).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Газиантеп».
Источник — Sport.ua
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