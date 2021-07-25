Динамо Киев
0 : 0
Газиантеп
25.07.2021 18:00

Динамо – Газиантеп. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией контрольного поединка киевского клуба

  • 25.07.2021 07:07
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Динамо – Газиантеп. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 25 июля, киевское «Динамо» проведет очередной контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Мирчи Луческу станет турецкий «Газиантеп». Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

В понедельник киевляне должны были встретиться с «Вильярреалом», но этот поединок не состоится из-за вспышки коронавируса в испанском клубе. Руководством «бело-синих» оперативно был подыскан новый спарринг-партнер. «Газиантеп» в прошлом чемпионате турецкой Суперлиги занял девятое место.

В своем предыдущем контрольном поединке «Динамо» сыграло вничью с берлинским «Унионом» (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Газиантеп».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности