Забил младший Костышин. Колос победил Александрию в товарищеском матче

«Колос» и «Александрия» провели контрольный матч в Коваливке, сыграв в двух таймах различными составами.

Команда Руслана Костышина имела существенное преимущество в первой половине, а самым активным был Денис Костышин. Именно он и открыл счет на 22-й минуте. Золотов сделал навес с правого фланга, на него откликнулся Чурко и пробил по воротам Билыка. Костышину-младшему оставалось переправить мяч в сетку - 1:0.

После этого Колос имел еще пару возможностей для взятия ворот, но забить не удалось. Гости активизировались перед самым перерывом, однако их атаки не были очень опасными.

Во втором тайме тренеры полностью поменяли свои составы - только белорусский центральный защитник Павловец остался играть у «Колоса» после перерыва. И только начался второй тайм, как команда из Ковалевки удвоила преимущество. Сорокин прорвался к воротам александрийцев, где был не по правилам остановлен - пенальти! К одиннадцатиметровой отметке подошел Анатолий Нуриев и спокойно переиграл голкипера - 2:0.

В дальнейшем «Колос» имел игровое преимущество, а гости снова активизировались под конец поединка. Но наша защита не позволил распечатать ворота Маханькова.

Свой следующий контрольный матч «Колос» проведет 10 июля в Полтаве против «Днепра-1».

Контрольный матч

Стадион «Колос» (Ковалевка), 7 июня 2021, 17:00

Колос Ковалевка – Александрия – 2:0

Голы: Д.Костышин (22), А.Нуриев, 47 (пен.)

«Колос», 1 тайм: Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько (к), Нгамба, Ильин, Костышин, Чурко, Сичинава.

«Колос», 2 тайм: Маханьков, Ром, Гавриш (к), Павловец, Сакив, Задоя, Нуриев, Салабай, Сорокин, Данфа, Лысенко, Сенько, игрок на просмотре.

«Александрия», 1 тайм: Билык, Стецков, Дубра, Мельник, потенциальный новичок, Демченко, потенциальный новичок, Калюжный, Ковалец, Третьяков, Кожушко.

«Александрия», 2 тайм: Ермаков, потенциальный новичок, Бухал, Бабогло, Мирошниченко, Дрышлюк, Новиков, Устименко, Мустафаев, Копина, Новиков.