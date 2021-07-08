В среду, 7 июля, состоялся товарищеский матч, в котором ковалевский «Колос» обыграл «Александрию» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Колос» — «Александрия» — 2:0
Голы: Костышин, 22, Нуриев, 47, с пенальти
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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