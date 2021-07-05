Судьба малийского легионера в Александрии зависит от спарринга с Колосом

7 июля «Александрия» проведет очередной контрольный поединок - с «Колосом». Именно после этого спарринга в «Александрии» определятся, останется ли у них малийский легионер, центральный защитник Бурама Фомба, находящийся на просмотре.

2 июля он уже сыграл за «горожан» в контрольном поединке с «Днепром-1», который завершился вничью (1:1), и произвел неплохое впечатление.

По имеющейся информации, контракты с «Александрией» уже подписали арендованный у «Шахтера» вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Юрий Копына из «Руха» и нападающий Олег Кожушко, ранее выступавший за армянский «Пюник».