Судьба малийского легионера в Александрии зависит от спарринга с Колосом

7 июля «Александрия» проведет очередной контрольный поединок - с «Колосом». Именно после этого спарринга в «Александрии» определятся, останется ли у них малийский легионер, центральный защитник Бурама Фомба, находящийся на просмотре.
2 июля он уже сыграл за «горожан» в контрольном поединке с «Днепром-1», который завершился вничью (1:1), и произвел неплохое впечатление.
По имеющейся информации, контракты с «Александрией» уже подписали арендованный у «Шахтера» вратарь Георгий Ермаков, полузащитник Юрий Копына из «Руха» и нападающий Олег Кожушко, ранее выступавший за армянский «Пюник».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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