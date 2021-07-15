Металлист 1925 в спарринге уступил команде Первой лиги

«Металлист 1925» в рамках подготовки к сезону УПЛ провел спарринг с перволиговым «Альянсом» и уступил 1:3.
Металлист 1925 - Альянс 1:3
Голы: Дмитренко, 38 - Ярошенко, 12, Шпыренок, 39, Лебеденко, 43
Металлист 1925: Шелихов (М.Коваленко, 46), Ченбай, Квакич, Ермаков, И.Коваленко (Ременюк, 46), Эногела, Савин, Задерака, Фабиньо (Крыськив, 62, Шершень, 79), Дмитренко, Блажко (Островський, 87)
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Источник — Sport.ua
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