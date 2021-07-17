Металлист 1925 – Альянс – 1:3. Видео голов и обзор матча

В рамках подготовки к сезону УПЛ «Металлист 1925» провел товарищеский матч с «Альянсом».
Товарищеский матч
«Металлист 1925» – «Альянс» – 1:3
Голы: Дмитренко, 38 – Ярошенко, 12, Шпыренок, 39, Лебеденко, 43.
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Источник — Sport.ua
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