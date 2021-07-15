Металлист 1925 – Альянс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг 15 июля, «Металлист 1925», который ждет дебют в украинской Премьер-лиге, проведет контрольный спарринг с представителем Первой лиги – «Альянсом» из Липовой Долины. Начало в 19:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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