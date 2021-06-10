Колос начал подготовку к новому сезону

В четверг, 10 июня, «Колос» вышел из отпуска и начал подготовку к сезону 2021/2022.

Перед началом тренировки главный тренер Руслан Костышин озвучил ближайшие планы команды относительно тренировочного процесса. В планах подготовительные тренировки до 15 июня и выезд на первый сбор в Полтаву, который пройдет с 16 по 26 июня.

Первая тренировка состоялось на УТБ «Колос», продолжалась около часа и носила сугубо втягивающий характер: легкая пробежка и упражнения на растяжку.

К своей новой команде присоединился Ника Ситчинава, также стоит отметить возвращение к тренировкам Евгения Морозко. Правда, Евгений еще около месяца будет работать по индивидуальной программе, после чего должен присоединиться к общей группе.