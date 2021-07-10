Динамо Киев
1 : 1
Серветт
10.07.2021, FT

Новичок показал себя. Динамо вырвало ничью у Серветта в контрольном матче

Киевляне начали второй учебно-тренировочный сбор

  • 10.07.2021 22:56
  • 5411 просмотров
  • 22 комментария
Новичок показал себя. Динамо вырвало ничью у Серветта в контрольном матче
© twitter.com/ServetteFC

В субботу киевское «Динамо» начало второй учебно-тренировочный сбор и сразу провело контрольный поединок. Соперником команды Мирчи Луческу стал «бронзовый» призер чемпионата Швейцарии «Серветт».

«Гранатовые» агрессивно начали встречу и создали немало проблем обороне киевлян. Свое преимущество швейцарцы реализовали довольно быстро: Имери совершил сольный проход и пробил точно в угол. Сразу футболисты «Серветта» едва не удвоили преимущество, но Бойко справился с ударом головой Кейи.

В дальнейшем на поле шла равная игра, но атаки «Серветта» выглядели острее. В конце первого тайма Бойко снова пришлось выручать своих партнеров после выхода Коне один на один с голкипером. У киевлян конструктивная игра особо не клеилась, и до перерыва «динамовцы» по-настоящему голевых моментов не создали.

Вторая половина встречи началась с небольшим преимуществом «Серветта». Впрочем, острота у ворот долгое время не возникала. А после экватора второго тайма киевляне начали больше владеть мячом, правда, воротам по-прежнему не угрожая.

И все же, киевляне не ушли с поля побежденными. Илья Шкурин, которого накануне арендовало «Динамо», замкнул навес Дубинчака, вырвав ничью для своей новой команды.

Следующий контрольный поединок «Динамо» проведет 14 июля. Соперником киевлян станет швейцарский «Сьон».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Серветт» – 1:1

Шкурин (85) – Имери (13)

«Динамо»: Бойко, Сидклей (Тымчик, 46), Сирота (Шабанов, 74), Бражко, Кендзёра (Дубинчак, 46), Буяльский (Шкурин, 74), Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский, Антюх (Леднев, 66), Супряга (Кулач, 66), Родригеc (Де Пена, 46; Вивчаренко, 92).

«Серветт» (стартовый состав): Фрик, Сотье, Роулье, Сассо, Клиши, Диалло, Конья, Валлс, Имери, Кейи, Коне.

Мерен (Швейцария)

ДИНАМО - СЕРВЕТТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 11.07.2021 00:01
    0
    Выгнать гармаша и шапаренко продать во 2ю лигу
    Как минимум
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 10.07.2021 23:56
    0
    Анатолій Чорнобук, 10.07.2021 23:29
    Рвота почалася
    Так вызывай скорую...
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 10.07.2021 23:55
    0
    Вырвали 🤦🏻
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 10.07.2021 23:51
    0
    --smart-Forever, 10.07.2021 23:14
    И что хорошего он показал??
    Мяч просто попал ему в голову и отскочил в ворота. Поставь манекена - результат будет тот-же
    Якщо нападнику потрібно було лише підставити голову, то це свідчить про ідеально виконану подачу! Від неї ти ж отримав насолоду? Влаштував овацію біля екрану, зізнавайся?)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 10.07.2021 23:39
    -1
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 10.07.2021 23:29
    -6
    Рвота почалася
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 10.07.2021 23:21
    -6
    ...Динамо вырвало ничью....(с)
    Вырыватели колхозные
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 10.07.2021 23:17
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Добро пожаловать в Динамо Киев
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.07.2021 23:14
    +8
    Алексей Голяченко, 10.07.2021 23:05
    Во как прижало подземного. Как буд-то с Шахтёром играли
    Та им же нечему порадоваться за своих. То Ракув, то Раком, то Шальке, то студенты.
    И Витю в Эмполи .
    Там закрытые темы для этих субьектов, что им еще комментировать.
    Поймите их и простите....
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 10.07.2021 23:14
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Всем хейтерам Сосите!!!
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 10.07.2021 23:14
    -11
    udman1111, 10.07.2021 23:10
    А я скажу что Шкурин хороший чел в нападении, лучше Беседина. Там глянем дальше
    И что хорошего он показал??
    Мяч просто попал ему в голову и отскочил в ворота. Поставь манекена - результат будет тот-же
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.07.2021 23:11
    +8
    Ну и Шкурин - молодец. Если во второй игре повторит, то Супрягу и даже Кулача наверное обойдет по шансам на основу
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 10.07.2021 23:10
    +8
    А я скажу что Шкурин хороший чел в нападении, лучше Беседина. Там глянем дальше
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.07.2021 23:09
    +3
    Игра конечно не фонтан, но спишем на отдых тех,кто не улетал и позднее прибытие, тех кто летал домой.
    Де Пене главное здоровья.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.07.2021 23:05
    +11
    --smart-Forever, 10.07.2021 22:59
    Фу, колхозная игра от случайного шампиньона.
    Во как прижало подземного. Как буд-то с Шахтёром играли
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 10.07.2021 23:01
    -14
    Судя по такой колхозной игре, голубым надо и 2-й тур чемпионата пропускать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.07.2021 23:00
    +8
    Это вам не всякие поляки, и немцы со второй и треть ей лиги, так что ничейка тоже нормальненько. Бульбаша с дебютом.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.07.2021 22:59
    +16
    С 3 командой Швейцарии неплохо.
    Шкурина поздравляю
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 22:59
    +2
    Браво, Мистер Ничьеску!
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 10.07.2021 22:59
    -21
    Фу, колхозная игра от случайного шампиньона.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 10.07.2021 22:59
    +16
    С 3 командой Швейцарии неплохо.
    Шкурина поздравляю
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 10.07.2021 22:59
    +15
    Важный гол для новичка, будем надеяться, что заиграет
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 10.07.2021 22:58
    +15
    Новичку респект..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.07.2021 23:05
    +11
    --smart-Forever, 10.07.2021 22:59
    Фу, колхозная игра от случайного шампиньона.
    Во как прижало подземного. Как буд-то с Шахтёром играли
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.07.2021 23:14
    +8
    Алексей Голяченко, 10.07.2021 23:05
    Во как прижало подземного. Как буд-то с Шахтёром играли
    Та им же нечему порадоваться за своих. То Ракув, то Раком, то Шальке, то студенты.
    И Витю в Эмполи .
    Там закрытые темы для этих субьектов, что им еще комментировать.
    Поймите их и простите....
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.07.2021 23:11
    +8
    Ну и Шкурин - молодец. Если во второй игре повторит, то Супрягу и даже Кулача наверное обойдет по шансам на основу
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 10.07.2021 23:10
    +8
    А я скажу что Шкурин хороший чел в нападении, лучше Беседина. Там глянем дальше
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 10.07.2021 23:00
    +8
    Это вам не всякие поляки, и немцы со второй и треть ей лиги, так что ничейка тоже нормальненько. Бульбаша с дебютом.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 10.07.2021 23:17
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Добро пожаловать в Динамо Киев
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 10.07.2021 23:14
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    Всем хейтерам Сосите!!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.07.2021 23:09
    +3
    Игра конечно не фонтан, но спишем на отдых тех,кто не улетал и позднее прибытие, тех кто летал домой.
    Де Пене главное здоровья.
    Ссылка
    Londonbeat
    online
      Londonbeat, 10.07.2021 22:59
    +2
    Браво, Мистер Ничьеску!
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 11.07.2021 00:01
    0
    Выгнать гармаша и шапаренко продать во 2ю лигу
    Как минимум
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 10.07.2021 23:56
    0
    Анатолій Чорнобук, 10.07.2021 23:29
    Рвота почалася
    Так вызывай скорую...
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 10.07.2021 23:55
    0
    Вырвали 🤦🏻
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
      FatalisTUA, 10.07.2021 23:51
    0
    --smart-Forever, 10.07.2021 23:14
    И что хорошего он показал??
    Мяч просто попал ему в голову и отскочил в ворота. Поставь манекена - результат будет тот-же
    Якщо нападнику потрібно було лише підставити голову, то це свідчить про ідеально виконану подачу! Від неї ти ж отримав насолоду? Влаштував овацію біля екрану, зізнавайся?)
    Ссылка
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