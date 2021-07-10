Новичок показал себя. Динамо вырвало ничью у Серветта в контрольном матче

В субботу киевское «Динамо» начало второй учебно-тренировочный сбор и сразу провело контрольный поединок. Соперником команды Мирчи Луческу стал «бронзовый» призер чемпионата Швейцарии «Серветт».

«Гранатовые» агрессивно начали встречу и создали немало проблем обороне киевлян. Свое преимущество швейцарцы реализовали довольно быстро: Имери совершил сольный проход и пробил точно в угол. Сразу футболисты «Серветта» едва не удвоили преимущество, но Бойко справился с ударом головой Кейи.

В дальнейшем на поле шла равная игра, но атаки «Серветта» выглядели острее. В конце первого тайма Бойко снова пришлось выручать своих партнеров после выхода Коне один на один с голкипером. У киевлян конструктивная игра особо не клеилась, и до перерыва «динамовцы» по-настоящему голевых моментов не создали.

Вторая половина встречи началась с небольшим преимуществом «Серветта». Впрочем, острота у ворот долгое время не возникала. А после экватора второго тайма киевляне начали больше владеть мячом, правда, воротам по-прежнему не угрожая.

И все же, киевляне не ушли с поля побежденными. Илья Шкурин, которого накануне арендовало «Динамо», замкнул навес Дубинчака, вырвав ничью для своей новой команды.

Следующий контрольный поединок «Динамо» проведет 14 июля. Соперником киевлян станет швейцарский «Сьон».

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Серветт» – 1:1

Шкурин (85) – Имери (13)

«Динамо»: Бойко, Сидклей (Тымчик, 46), Сирота (Шабанов, 74), Бражко, Кендзёра (Дубинчак, 46), Буяльский (Шкурин, 74), Шепелев (Гармаш, 46), Андриевский, Антюх (Леднев, 66), Супряга (Кулач, 66), Родригеc (Де Пена, 46; Вивчаренко, 92).

«Серветт» (стартовый состав): Фрик, Сотье, Роулье, Сассо, Клиши, Диалло, Конья, Валлс, Имери, Кейи, Коне.

Мерен (Швейцария)

ДИНАМО - СЕРВЕТТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА