Динамо Киев
0 : 0
Серветт
8’

Антюх и Супряга вошли в стартовый состав Динамо на матч с Серветтом

Киевская команда проведет очередной товарищеский матч на сборах

  • 10.07.2021 20:03
  • 1057 просмотров
  • 2 комментария
Антюх и Супряга вошли в стартовый состав Динамо на матч с Серветтом
© ФК Динамо Киев

В субботу, 10 июля, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Серветтом».

Стартовый состав «Динамо»: Бойко — Кендзера, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригеш, Антюх, Супряга.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.07.2021 20:48
    0
    Луческу хочет окончательно убедиться в правильности своего решения Прощальньій матч
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 10.07.2021 20:42
    +1
    Не дай Бог Супргуга сегодня забьет. Ему будет продлен кредит доверия, а это значит, что еще как минимум до зимы придётся лицезреть его в футболке Динамо...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 10.07.2021 20:42
    +1
    Не дай Бог Супргуга сегодня забьет. Ему будет продлен кредит доверия, а это значит, что еще как минимум до зимы придётся лицезреть его в футболке Динамо...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 10.07.2021 20:48
    0
    Луческу хочет окончательно убедиться в правильности своего решения Прощальньій матч
    Ссылка
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