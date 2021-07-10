Антюх и Супряга вошли в стартовый состав Динамо на матч с Серветтом

В субботу, 10 июля, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Серветтом».
Стартовый состав «Динамо»: Бойко — Кендзера, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригеш, Антюх, Супряга.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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