Динамо Киев

В субботу киевское «Динамо» провело контрольный поединок, в котором сыграло с женевским «Серветтом» вничью со счетом 1:1.
Дебютный гол за киевлян провел новичок команды Илья Шкурин.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — YouTube
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