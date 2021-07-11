Динамо Киев
1 : 1
Серветт
10.07.2021, FT

Динамо – Серветт – 1:1. Очередная ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного поединка киевлян

  • 11.07.2021 01:48
  • 190 просмотров
  • 2 комментария
Динамо – Серветт – 1:1. Очередная ничья. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В субботу киевское «Динамо» провело контрольный поединок, в котором сыграло с женевским «Серветтом» вничью со счетом 1:1.

Дебютный гол за киевлян провел новичок команды Илья Шкурин.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.07.2021 02:06
    0
    Шкурін - наче думаючий гравець. Хоча трансфер з ЦСКА в умовах гібридної 7-річної війни з Рашкою - це аморально.
    Ссылка
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 11.07.2021 01:52
    -1
    Динамо – Серветт – 1:1. Очередной ПОЗОР!!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.07.2021 02:06
    0
    Шкурін - наче думаючий гравець. Хоча трансфер з ЦСКА в умовах гібридної 7-річної війни з Рашкою - це аморально.
    Ссылка
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