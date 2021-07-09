Динамо — Серветт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 10 июля, киевское «Динамо» проведет свой первый контрольный матч на втором тренировочном сборе, в котором сыграет со швейцарским «Серветтом».
Прямая трансляция встречи начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Динамо Киев
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